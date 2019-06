Global Wealth Report Wie die „Dritte Welt“ den Westen abhängt

Folgerichtig hatten jene Länder am meisten zu kämpfen, in denen viel an der Börse investiert wird, allen voran Japan, Nordamerika und Westeuropa. In Nordamerika gingen die privaten Vermögen voriges Jahr um 0,4 Prozent zurück, in Japan sogar um drastische 1,3 Prozent. In Westeuropa stiegen sie zwar, aber nur um magere 0,6 Prozent. Eine Ausnahme bildet das Aktien-Muffel-Land Deutschland: Hier wuchsen die Vermögen leicht überdurchschnittlich mit 1,9 Prozent.