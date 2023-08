Für die Kapitalmärkte bedingt diese Fragmentierung nachhaltige Folgen. Die bedeutendste aus meiner Sicht ist, dass eine Neuausrichtung des Handels, die weniger produktivitäts- und effizienzgetrieben sein wird, in den betroffenen Sektoren unweigerlich zu höheren Preisen führen wird.



Ich will am Beispiel der Lieferketten mit China erläutern, warum das so sein dürfte. Im Rahmen der internationalen Handelsbeziehungen wurden Produktionskapazitäten in China nicht als Gnadenakt, sondern aus manifesten, ökonomischen Überlegungen aufgebaut: Effizienz und Kostenvorteile in der Produktion, breite Verfügbarkeit ordentlich ausgebildeter Arbeitskräfte, Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur, Größe des potentiellen Absatzmarktes, um nur die wichtigsten Punkte zu nennen. Bekommen andere Argumente als Effizienz oder Kosten eine höhere Bedeutung, sind höhere Preise kaum zu vermeiden.