Was bedeutet der Trend der Fragmentierung für die Kapitalmärkte? Höhere Inflation und geringeres Wachstum lassen langfristig niedrigere Returns erwarten. Diversifikation bekommt eine weitere Bedeutung und muss nun auch unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, nicht nur auf einen Block oder ein Fragment zu setzen. So hatte Larry Summers zuletzt im Hinblick auf die Konkurrenz zu China gewarnt „… I think there’s a growing acceptance of fragmentation and maybe even more troubling, I think there’s a growing sense that ours may not be the best fragment to be associated with”.