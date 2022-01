Gold als „sichere Anlage“ Betrugsprozess um Goldhändler PIM verlängert

Die Investoren glaubten an eine gute Anlage und Gewinne. Am Schluss standen viele von ihnen fast mit leeren Händen da. Erbschaften, aufgelöste Lebensversicherungen und Bausparverträge, Rücklagen für die Altersvorsorge – fast alles ist futsch. Den Verträgen zufolge hätten irgendwo rund drei Tonnen Gold in Tresoren liegen müssen. Doch gab es das Edelmetall wirklich, und wo ist das Geld? Seit mehr als einem Jahr verhandelt das Darmstädter Landgericht gegen den ehemaligen Geschäftsführer des insolventen Goldhändlers PIM aus dem hessischen Heusenstamm wegen des Verdachts des schweren Betruges. Das Verfahren gegen den mitangeklagten Ex-Leiter der Vertriebsfirma wurde im November abgetrennt. „Krankheitsbedingt“, heißt es beim Gericht.