Fehler Nr. 3: Falsche Form

Wer in einen Goldbarren investiert, muss sich ständig überlegen: Halten oder Verkaufen? Denn er hat sein Vermögen nun mal in ein physisches Objekt getätigt, von dem er keine einzelnen Anteile verkaufen kann. Praktischer sind daher Investments in Fonds und Zertifikate, die mit physischem Gold hinterlegt sind. Sie sind leicht und in kleinen Einheiten handelbar. Muss es tatsächlich physisches Gold sein, empfehlen sich Münzen. Die lassen sich auch einzeln verkaufen oder auch im Sparplan erwerben. So können Anleger einen Goldbestand in kleinen Schritten anlegen und müssen nicht so sehr auf den Goldpreis achten, da er sich im Durchschnitt nivelliert. So bleiben Anleger flexibel.

Bild: dapd