Gold vor dem Comeback Warum der Goldpreis bald wieder steigen könnte

Alle im Korb enthaltenen Währungen werteten in diesem Jahr gegenüber dem Dollar ab. Das aber hat immerhin dafür gesorgt, dass Anleger, die in Euro, Yen und Pfund abrechnen, mit einem Investment in Gold besser gefahren sind als mit Aktien und Anleihen. In Euro liegt Gold knapp vier Prozent im Plus, in Pfund gut sechs Prozent und in Yen gar über 16 Prozent. Der US-Realzins und der Außenwert des Dollars sind also stark negativ korreliert mit dem Goldpreis in Dollar.