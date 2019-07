Gold: „Zehn Jahre Freibier-Mentalität an den Anlagemärkten“

Aber das Vertrauen in die Notenbanken erscheint noch unerschütterlich?

Das Vertrauen bröckelt, in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Das sehen wir in der Politik, auch im Medienbereich. Aber Sie haben Recht. Das Vertrauen in die US-Notenbank und in den Dollar ist nach wie vor auf einem ziemlich hohen Niveau. Man darf nicht vergessen, dass sich die US-Wirtschaft im längsten Konjunkturzyklus der Geschichte befindet und wir uns in einem Bullenmarkt befinden, an den Aktienmärkten, aber auch den Immobilienmärkten oder bei Kunst. Wir befinden uns sozusagen inmitten einer Everything-Bubble. Solange diese Bubble von der Geldpolitik am Leben gehalten wird, solange wird das Vertrauen in die Notenbanken intakt bleiben.