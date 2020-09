Goldinvestments Steuerfreiheit bleibt auch bei Zertifikaten erhalten

Im Mittwochabend veröffentlichten Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes fehlt diese Passage nun, damit würde es nach aktuellem Stand bei der Steuerfreiheit bleiben. Nach Veröffentlichung des Referentenentwurfs war lautstarke Kritik an der geplanten Änderung geäußert worden: Viele Juristen hielten die Änderung für nicht mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) vereinbar. In mehreren Urteilen hatte der BFH bei derartigen Zertifikaten in der Vergangenheit entschieden, dass diese keine Kapitalforderungen darstellten (VIII R 4/15, 35/14 und IX R 33/17).