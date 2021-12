Goldinvestments Warum die Deutschen den Krügerrand so lieben

Weil der Krügerrand so weit verbreitet ist, ist er besonders liquide, lässt sich also rasch kaufen und verkaufen – und das womöglich auch besonders günstig. Die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis betrage beim Krügerrand zirka 2,5 Prozent, sagt Termer. Bei anderen Goldmünzen liege dieser sogenannte Spread zwischen 3 und 3,5 Prozent. Wie nachhaltig dieser Unterschied ist, ist allerdings unklar. In Zeiten, in denen die Nachfrage nach dem Krügerrand stark steige, dürfte sich der Spread spürbar ausweiten, gibt Pro-Aurum-Experte Hartmann zu bedenken.



Im ablaufenden Jahr haben Goldkäufer, die auf Krügerrand-Münzen bestanden, womöglich draufgezahlt. Denn die Nachfrage lag phasenweise höher als das Angebot, weil die Lieferung der südafrikanischen Preziosen auf sich warten ließ.