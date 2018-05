Spätestens seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 treibt dieses Wort Anlegern den kalten Angstschweiß auf die Stirn. Damals hatten die Banken massenhaft Immobilienkredite an Kunden vergeben, die mit den Zinszahlungen überfordert waren. Als der Häusermarkt in den USA zusammenbrach und die Wirtschaft in die Rezession rutschte, konnten Millionen Menschen ihre Schulden nicht mehr bezahlen – und brachten so das ganze Finanzsystem ins Wanken.