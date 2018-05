Ebenso verstörend für manchen Investmentbanker, der den Schlips nur zum Schlafen auszieht: die Markenbotschafterin des Goldman-Sachs-Ablegers. Vor wenigen Tagen verkündete Harit Talwar, Head of Digital Finance, dass die Bank TV-Sternchen JoJo Fletcher angeheuert hat. Die ist ehemalige Teilnehmerin der Dating-Show „The Bachelorette“, 27 Jahre alt, und war vor ihrer Zeit als Reality-Star im Immobiliengeschäft. Was vor allem aber zählt: Allein auf Instagram folgen ihr über zwei Millionen Fans. Der Bekanntheit von Goldmans Kreditplattform kann die Partnerschaft nur nutzen. Marcus hat aktuell rund eine halbe Million Kunden. Und es sollen schnell mehr werden. In den USA und sehr bald auch in Europa: „Wir planen, die Plattform in der zweiten Hälfte des Jahres im Vereinigten Königreich einzuführen“, so Stephen Scherr, Chef der neu gegründeten Consumer & Commercial-Banking-Abteilung von Goldman Sachs. Weitere Expansion ist nicht ausgeschlossen – auch nach Deutschland nicht.