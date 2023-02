Goldminen Peak Gold: Was Anleger jetzt wissen sollten

Das jüngste Beispiel für den Konsolidierungstrend im Goldbergbau ist die Kaufofferte von Newmont für Newcrest Mining. Der weltgrößte Goldminenkonzern mit Hauptsitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado bietet pro Aktie des Wettbewerbers aus Melbourne in Australien 0,38 eigene Aktien. Das Angebot entspricht, gemessen am Schlusskurs vom vergangenen Freitag, einer Bewertung von Newcrest von rund 14,5 Milliarden Dollar. Segneten Management und Aktionäre die Offerte ab, kontrollierten die Eigentümer von Newmont 70 Prozent am Aktienkapital des fusionierten Unternehmens.