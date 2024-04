Goldpreis aktuell Gold-Kurs markiert neues Allzeithoch bei 2400 Dollar

Seit einem Tiefstand von drei Prozent im Juni 2023 blieb die Inflation konstant über dieser Marke. Das erklärte Ziel der Federal Reserve ist es, die Inflation auf zwei Prozent zu senken. Besonders deutlich stiegen im März die Wohnkosten sowie der Benzinpreis, was bei der Berechnung der Inflation stark ins Gewicht fällt. Die Preise für Öl und andere Rohstoffe sind in den letzten Wochen signifikant gestiegen. Jeff Currie, Rohstoffstratege der Private-Equity-Firma Carlyle, prognostiziert, dass die Rohstoffpreise noch weiter steigen könnten, was zusätzlichen Druck auf die Federal Reserve ausübt.