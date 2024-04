Goldpreis aktuell Gold-Kurs markiert neues Allzeithoch oberhalb von 2350 Dollar

Im vergangenen Jahr trennten sich viele Anleger in Deutschland vor allem im zweiten Halbjahr 2023 von Investmentprodukten wie Münzen und Barren. Die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren sei im Jahresvergleich in Deutschland um 75 Prozent, in Europa um 59 Prozent und weltweit um drei Prozent gesunken, so die Fachvereinigung Edelmetalle. „Mit steigendem Preis verwandeln Menschen Edelmetalle in Bargeld“, erklärte Thomas Weiß von der Fachvereinigung am Donnerstag in Pforzheim. Die Gesamtnachfrage nach Gold – nicht nur als Investmentprodukt – stieg jedoch im vergangenen Jahr auf 4899 Tonnen und erreichte damit den höchsten Stand aller Zeiten.