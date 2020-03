Goldpreis unter Druck: Geht die Liquidität, dann kommt der Crash

Auch die starken Ausschläge am Markt für US-Staatsanleihen könnten auf größere Probleme am Repo-Markt hindeuten. Ein Mangel an Sicherheiten am Repo-Markt könnte etwa am vergangenen Montag der Auslöser für den Renditeabsturz zehnjähriger US-Staatsanleihen auf zwischenzeitlich 0,32 Prozent gewesen sein.



Die New Yorker Fed begegnet diesen „höchst ungewöhnlichen“ Störungen auf den Anleihemärkten jetzt mit noch höheren Liquiditätsspritzen. Am Donnerstag und am Freitag will sie je 500 Milliarden Dollar für dreimonatige Repo-Geschäfte zur Verfügung stelle, am Freitag zusätzlich noch 500 Milliarden Dollar für ein einmonatiges Geschäft. Für den Rest des Monats bietet sie wöchentlich einmonatige und dreimonatige Operationen für je 500 Milliarden Dollar an. Hinzu kommen für Übernachtgeschäfte 175 Milliarden Dollar und für zwölf Operationen mit Laufzeiten zwischen 14 und 28 Tagen zwischen 45 und 50 Milliarden Dollar. Angefangen hatte die Fed im September mit Summen von 75 Milliarden Dollar für Übernachtgeschäfte und 30 Milliarden Dollar für längere Fristen.