Goldpreis Warum Gold bald das Allzeithoch knacken könnte

Ganz so zäh lief es beim Gold an der 1000-Dollar-Marke zwar nicht. Vom ersten Anlauf im März 2008 bis zum endgültigen Durchbruch im September 2009 vergingen anderthalb Jahre. Dem ersten Anlauf folgte allerdings auch hier ein Rückschlag von fast 30 Prozent. Ist eine runde Marke aber erst mal geknackt, geht es anschließend umso dynamischer an die nächste.