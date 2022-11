Goldreserven Wie viel Gold hat die Bundesrepublik Deutschland?

Gut die Hälfte der deutschen Goldreserven (50,9 Prozent) lagert bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Die andere Hälfte liegt im Ausland: Gut zwölf Prozent hält die Bank of England in London und knapp 39 Prozent die Federal Reserve Bank in New York. Wer genau wissen will, welcher Goldbarren wo liegt: Die Bundesbank veröffentlicht eine mehr als 2000 Seiten lange Liste mit allen 268.280 Goldbarren, ihrem Lagerort, Bruttogewicht, der Feinheit und dem Feingewicht.