Goldstandard Mar-a-Lago statt Bretton Woods?

Die dem Präsidenten treu ergebene Betriebswirtin gilt zwar in der Ökonomenzunft als wissenschaftliches Leichtgewicht. Sie könnte gleichwohl bei einer Wiederwahl Trumps theoretisch an die Spitze der Notenbank rücken und den in Ungnade gefallenen Jerome Powell ablösen. Was die mit einem Bachelorabschluss in Erziehungswissenschaften ausgestattete Shelton zu einer Reizfigur in der geldpolitischen Szene macht, ist nicht nur, dass sie in einem Interview einst klagte, die Zentralbank habe „undemokratische, sowjetgleiche Macht über die Märkte“. Vor allem hat sie sich in der Vergangenheit für eine Rückkehr des Goldstandards und – als ersten Schritt dahin – für goldgedeckte US-Staatsanleihen ausgesprochen. Zudem forderte sie eine neue Währungskonferenz nach dem Vorbild von Bretton Woods – diesmal gern in Mar-a-Lago, dem privaten Golf-Resort des US-Präsidenten in Florida.