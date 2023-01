Green Bonds: Grüne Welle am Anleihemarkt

Die Auswahl an Green Bonds steigt. Auch aus Renditesicht werden die Papiere dieses Jahr interessanter. Im vergangenen Jahr brockte die Zinswende grünen Anleihen hohe Kursverluste ein. Sie haben oft besonders lange Laufzeiten und reagieren deshalb sehr empfindlich auf Zinsanhebungen. Im laufenden Jahr erwartet der auf Anleihen spezialisierte Vermögensverwalter Bantleon für den europäischen Green-Bond-Markt hingegen „eine deutlich positive Wertentwicklung“, die sogar besser ausfallen könnte als am restlichen europäischen Anleihemarkt.



Lesen Sie auch: Anleihen bieten wieder attraktive Renditen – und gehören in jedes Depot.



Für ein Investment in grüne Anleihen spricht laut Bantleon auch die schrumpfende Renditedifferenz zwischen grünen und konventionellen Bonds. Nachdem eine im Jahr 2030 fällige grüne Bundesanleihe Anfang 2022 noch sieben Basispunkte (0,07 Prozentpunkte) niedriger rentierte als ihr konventionelles Pendant, hat sich die Differenz laut Portfoliomanager Marcio da Costa im Jahresverlauf nahezu aufgelöst.