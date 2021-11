Greenfield One: Berliner Investor legt größten Krypto-Fonds Europas auf

Mit den frischen Geldern will Greenfield One Krypto-Netzwerke und Entwicklerteams finanzieren. Investiert wurde unter anderem bereits in das Paladin-Ökosystem und den NFT-Rechteverwalter Darkblock. „Das Web 3.0 hat sich mittlerweile aus der Nische heraus entwickelt“, sagte Greenfield-Mitgründer Sebastian Blum. So hat Greenfield One frühzeitig in das weltweite Blockchain-Netzwerk Celo investiert, in das inzwischen auch die Deutsche Telekom Geld gesteckt hat.



