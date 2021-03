Greensill-Skandal Schluss mit dem Missbrauch der Einlagensicherung!

So schön es ist, dass Kleinsparer, die ohnehin massiv unter der Niedrigzinspolitik leiden, hier nicht auch noch Geld verlieren: Moral Hazard endet regelmäßig im ökonomischen Desaster, so wie in der letzten Finanzkrise 2008. Greensill hat erneut gezeigt, dass die Aufsicht nicht jede Bank so im Blick hat, wie es nötig wäre. Eine Bankenpleite alle paar Jahre – die letzte relevante war die der kanadischen Maple Bank in Deutschland, die an Strafen wegen Cum-Ex-Geschäften zugrunde ging – steckt die Einlagensicherung locker weg.