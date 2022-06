Greenwashing Mehr Rendite für eine bessere Welt

Iss mal was fürs Klima, heißt es auf dem Werbeaufsteller von Veganz: In Plastik verpackte vegane Plätzchen, Pizza, Sojaschnitzel bietet das Berliner Unternehmen in der Kaffeebar der DWS in Frankfurt. Am ersten Juni ist es dort voll, der Chef hat gerade seinen Hut genommen, weil dem Haus Greenwashing vorgeworfen wird und 50 Ermittler Deutschlands größte Fondsgesellschaft durchsucht haben.