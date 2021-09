Greenwashing-Vorwürfe: „Es stellt sich kaum jemand so dämlich an wie DWS“

Fondsmanager kontern Ihre Kritik mit dem Hinweis, dass es nun einmal keine einheitliche Definition von ESG gebe, weshalb die konkreten Auswirkungen schwer messbar seien. Braucht es klarere Regeln?

Ich denke, die Regierungen müssen hier etwas tun. ESG ist schwer zu definieren und hängt stark von Werten und Vorstellungen ab. In Deutschland ist Atomkraft böse, in Frankreich hervorragend. Es kann sich also jeder das herauspicken, was er will. Für Finanzmanager ist das eine Herausforderung. Ich wüsste an ihrer Stelle auch nicht, was ich tun sollte. Da ist es kein Wunder, dass sie sich am bestehenden System orientieren und einfach mit dem geringstmöglichen Aufwand ihre bestehenden auf Rendite ausgelegten Produkte ein bisschen ummodellieren und einen grünen Sticker draufkleben. Das tun sie nicht, weil sie böse sind. Sie wollen schlicht im bestehenden System bleiben. Ohne Regulierung bleibt der Wilde Westen. Alles kann grün sein.