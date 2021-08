Grüne Aktien: So investieren Sie in Klimaschutz – aber richtig

Der UN-Klimareport lässt keinen Interpretationsspielraum. Will die Weltgemeinschaft verhindern, dass die Erde sich um mehr als zwei Grad aufheizt, muss sie jetzt entschieden gegensteuern und die Treibhausgasemissionen senken, heißt es im Report der UN-Organisation International Panel on Climate Change (IPCC). Bis 2030 muss sich der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2), dem wichtigsten Treibhausgas, demnach gegenüber 2010 um ein Viertel verringern und bis 2070 auf netto null fallen. Eine gewaltige Herausforderung, denn bisher steigt der Ausstoß in der Tendenz immer weiter an. Zwischen 2010 und 2019 kletterte er global von 34 auf 38 Gigatonnen pro Jahr, ein Plus von zwölf Prozent.