„Grüne“ Anlagen Vorsicht: „Greenwashing“ im Finanzsektor

01. Juni 2023 | Quelle: dpa

Immer mehr Banken setzen sich scheinbar für Umweltschutz ein – aber tun sie das wirklich? Bild: Bild: dpa

Die EU-Kommission will mehr Geld in „grüne“ Anlagen lenken. Doch was ist tatsächlich nachhaltig, und wo gaukeln Anbieter der Kundschaft nur Umwelt- und Klimafreundlichkeit vor?