Grüne Geldanlage Die besten Broker für ESG-Anleger

Ausgetrocknete Flüsse und verdorrte Wiesen, Starkregen und Hochwasser – der Klimawandel ist mehr als spürbar. Wenig verwunderlich, dass den meisten Menschen die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels große Sorge bereiten. Das geben 85 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Studie der Gothaer Versicherung an. Auch bei der Geldanlage hat die Nachhaltigkeit einen unverändert hohen Stellenwert. 53 Prozent der Anleger und Anlegerinnen ist dieser Punkt wichtig oder eher wichtig. Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt der Anteil sogar bei 60 Prozent. Auch bei den Anlegern, die in Fonds investieren, steht bei der Fondsauswahl das Thema Nachhaltigkeit weiterhin hoch im Kurs. 29 Prozent der Befragten entscheiden sich für Nachhaltigkeitsfonds. 2020 waren es nur sechs Prozent.