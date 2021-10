Grundsatzurteil gegen Sparkassen Sparer dürfen auf Tausende Euro Zinsnachschlag hoffen

Anders als von den Banken gefordert, ließ der BGH sich nicht darauf ein, dass der Vertragszins jeweils einen fixen absoluten Zinsabstand zum allgemeinen Marktzins beibehalten müsse. Stattdessen müsse gemäß Äquivalenzprinzip ein relativer Zinsabstand gewahrt bleiben. Lag zum Beispiel der Vertragszins zu Beginn bei vier Prozent und der Referenzzinssatz bei fünf Prozent, hätte der Vertrag diesen zu 80 Prozent abgebildet. Dann müsste das Kreditinstitut über die gesamte Laufzeit 80 Prozent des Referenzzinses an den Kunden weitergeben. Bei einem Referenzzins von nur noch einem Prozent, müsste der Kunde demnach 0,8 Prozent Zins bekommen. Der BGH hatte in früheren Urteilen bereits einen solchen relativen Zinsabstand vorgegeben, was die Banken aber nicht berücksichtigt hatten (so zum Beispiel XI ZR 197/09).