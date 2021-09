Haushaltsbücher digital Omas vergessene Buchhaltung auf dem Handy

Die einfachste Methode, die eigenen Ausgaben unter Kontrolle zu bringen, klingt altmodisch, ist aber ziemlich effektiv: Das gute alte Haushaltsbuch, in dem Oma in geschwungener Schreibschrift die Ausgaben und Einnahmen verzeichnete. Heute führen nur noch 20 Prozent der Deutschen ein Haushaltsbuch, so die Forsa-Umfrage. „Es ist absolut sinnvoll Ausgaben zu kontrollieren und mal aufzuschreiben“, meint Sylvia Groh. Nur so komme man den versteckten Ausgaben auf die Spur. „Es gibt viele Menschen, die sich nicht gerne damit beschäftigen“, weiß sie aus erster Hand. Dabei ist der Aufwand nur sehr gering: Stift, Papier und die Kontoauszüge reichen, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen.