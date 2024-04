Hausse bei Kupfer Kupferpreis im Aufwärtstrend: Kauft Minen!

Im vergangenen Jahr stieg Chinas Produktion von raffiniertem Kupfer nach Angaben des Nationalen Statistikamts um 13,5 Prozent auf knapp 13 Millionen Tonnen. Die Kapazitäten sollen nun heruntergefahren werden. Das Angebotsdefizit dürfte also zu einer geringeren Raffinerieproduktion führen. Damit rechnen auch die Händler an den Terminbörsen. Abzulesen ist das an den Preisaufschlägen für Kupferlieferungen, die weiter in der Zukunft liegen. Wer sich etwa eine Tonne mit Liefertermin im September sichern will, muss schon 9332 Dollar zahlen, gegenüber 8952 Dollar in diesem Monat.