Hendrik Leber über grüne Investments „Die indirekten Folgen des Gutmenschentums sind manchmal brutal“

… und schon war da ein schwarzer Fleck auf der Weste und Umicore geht im Rating runter. Aber wenn die ihr Geschäft einstellen, wird der Elektroschrott vielleicht nach Nigeria verschifft und dort eingeschmolzen, womöglich noch von Kindern. Will ich das erreichen? Problematisch ist auch das Verbot grüner Gentechnik. Die EU macht die Grenzen dicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Der Auberginenfarmer in Bangladesch darf deshalb nur die genetisch schlechtere Variante exportieren, die schneller fault. Wir machen den Bauern arm, weil wir sagen, wir sind moralisch so anständig. Dann der gentechnisch veränderte Goldene Reis für Asien. Da verhindern wir mit unserer EU-Politik, dass der in Indien zugelassen wird, und es kostet Millionen Menschen das Leben oder das Augenlicht. Wir regeln hier Dinge, die den Entwicklungsländern die Ernährung schwer machen. Die indirekten Folgen des Gutmenschentums sind manchmal brutal. Weil ich keine Logik in diesem Gestrüpp der Regulierung sehe, haben wir einfach unsere Kunden gefragt, was ihnen wichtig ist. Wir haben 400 Fragebögen mit Rückmeldungen von institutionellen Anlegern und Fondsvermittlern zurückbekommen, von ganz kleinen und von sehr großen, die Hunderte Millionen bei uns liegen haben. Allen ist das Thema wichtig. Ich sehe da einen ganz klaren Trend kommen, das ist wie eine Lokomotive.