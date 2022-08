Hohe Inflation in Deutschland Inflation: Ist die Flucht in den Franken eine Alternative für Anleger?

Franken-Investments bieten also Chancen auf Wechselkursgewinne, schützen Anleger aus Deutschland aber nicht vor dem heimischen Anstieg der Verbraucherpreise. Und wie sieht es mit Schweizer Aktien aus? Aktien bieten generell einen besseren Schutz vor hohen Teuerungsraten als die meisten Anleihen. „Zudem können Unternehmen steigende Preise normalerweise in einem gewissen Maß an die Verbraucher weitergeben“, sagt Friess. Das gilt erst recht für Schweizer Konzerne wie Nestlé, die über eine hohe Preissetzungsmacht verfügen.



Mit dem Währungsraum hat der leichte Inflationsschutzeffekt von Schweizer Aktien indes nichts zu tun. Die Papiere haben zudem einen Haken: Wegen eines Streits zwischen den Eidgenossen und der EU-Kommission können Schweizer Aktien an Börsen in der Europäischen Union nicht ohne weiteres gehandelt werden. Anteilsscheine von Roche, Novartis und Co. lassen sich zwar im Direkthandel über Broker erwerben. Dort liegt die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs, der sogenannte Spread, aber oft vergleichsweise hoch. Anleger kaufen die Aktien dann teurer ein und müssen sie günstiger wieder verkaufen als an der Börse.