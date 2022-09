Hohe Inflation Sollten Sparer jetzt mehr Geld zurücklegen – oder weniger?

Dazu passt, dass der Verband der Genossenschaftsbanken (BVR) schätzt, dass die Sparquote in diesem Jahr erstmals seit 2014 wieder in den einstelligen Bereich sinken wird. Dazu sei allerdings erwähnt, dass diese Quote in den vergangenen Jahren pandemiebedingt weit über dem Durchschnitt lag. Im Jahr 2020 sparten die Deutschen 16,4 Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Vor der Pandemie 2019 waren es laut Statistischem Bundesamt im Schnitt 10,8 Prozent.