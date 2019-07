HSBC-Nachhaltigkeitschef „Wir Banken haben unsere Rolle in der Gesellschaft verloren“

Wann ist Ihrem Empfinden nach Nachhaltigkeit zum Trend-Thema geworden? Der Gedanke hat einen weiten Weg hinter sich, von der spartigen Jutebeutel-Öko-Bewegung der Achtzigerjahre hin zum breiten Mainstream.

Das Pariser Klimaabkommen 2015 war einer der Auslöser. Zudem sind große Aktionäre wahnsinnig wichtig in diesem Bereich, große Pensionskassen, große Versicherer. Die haben das Thema sehr früh ernstgenommen. Sobald große Aktionäre anfangen, sich diese Fragen zu stellen, kümmern sich auch die Aufsichtsräte darum. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Studien nachgewiesen haben, dass der Klimawandel existiert. Und es hat sich eine breite gesellschaftliche Bewegung dazu entwickelt. Man sehe sich nur an, was aus den schwedischen Schülerprotesten geworden ist.