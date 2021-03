Humankapital „In den Zwanzigern lohnt sich eine Weiterbildung fast immer“

Also nicht nur Sparen, sondern auch das Leben genießen?

Ja. So mancher wird später vielleicht sogar bereuen, den Urlaub mit den Studienfreundinnen und Freunden ausgelassen zu haben, um ein paar hundert Euro zu sparen. Mit 35 nützt ein zusätzlicher Euro nicht so viel wie als klammer Student mit 20. Ökonomen leiten aus dieser Beobachtung das Ziel der „Konsumglättung“ ab. Demnach sind Menschen am glücklichsten, wenn ihr Konsum einigermaßen gleichmäßig über das Leben hinweg verteilt ist. Im Rentenalter ist er typischerweise geringer – deswegen ja das Sparen für die Altersvorsorge – in der Ausbildungszeit aber eben auch. Verhaltensökonomische Gesichtspunkte legen zwar noch zusätzlich nahe, dass der Konsum langsam steigen und auf keinen Fall wieder abfallen sollte – also lieber „zu viel“ Sparen als zu wenig. Keines der ökonomischen Lebenszyklusmodelle empfiehlt aber, sich in den Zwanzigern den allerletzten Euro abzusparen. Daher darf auch der klamme Student den gelegentlichen Coffee to go ganz ohne schlechtes Gewissen verzehren - auch wenn er sich alternativ mit 65 vier davon kaufen könnte.



Mehr zum Thema: Aus- und Weiterbildung sind eine Investition. Ihren Kosten stehen Einkommensvorteile gegenüber. Exklusive Zahlen zeigen, wie hoch diese sein können – und dass sich nicht jeder Abschluss rechnet.