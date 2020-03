Warum musste in der vergangenen Woche der frühere Chef Dan Menichella gehen – kurz nach einem Besuch bei Trump?

Am 2. März hatte Trump zehn Pharmamanager ins Weiße Haus eingeladen. Von allen wollte er wissen, wie weit sie mit der Erforschung und Produktion von Impfstoffen gegen das Coronavirus seien. Als einziger Vertreter eines deutschen Unternehmens saß Menichella mit am Tisch – und Trump schien von dessen Äußerungen angetan zu sein. Wenige Tage später musste Menichella dann seinen Posten räumen. Mit dem Treffen bei Trump habe das nichts zu tun gehabt, versichert Curevac. Aufsichtsrat Friedrich von Bohlen, der die Interessen von Mehrheitseigentümer Dietmar Hopp vertritt, erklärte, dass nun bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes vor allem das spezifische Know-how von Ingmar Hoerr gefragt sei. Er soll Menchilla an der Vorstandsspitze ablösen.