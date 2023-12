Indexfonds Misch-ETFs: Das kann die Rundum-Sorglos-Lösung für Anleger

Anders als der Xtrackers-Fonds ist der Global Portfolio One strenggenommen kein ETF. Seine Hülle ist die eines aktiv verwalteten Fonds. Weil er sich ohne Ausgabeaufschlag und Rücknahmegebühr kaufen lässt, hat seine Kostenstruktur aber Ähnlichkeit mit der eines ETF. Wer sich nun fragt, was der Unterschied zu einem Robo-Advisor ist: Auch Robos sind oft (aber nicht immer) regelbasiert verwaltete ETF-Portfolios. Weil die Indexfonds dort nicht in einer Fondshülle verwaltet werden, fallen aber auf zwei Ebenen Gebühren an – für den Robo und für die ETFs. Beim Global Portfolio One sind die Kosten für die Einzel-ETFs in der Gesamtkostenquote enthalten, das macht ihn günstiger als einen Robo-Advisor.