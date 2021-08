Indexfonds ETF ist nicht gleich ETF: Diese Faktoren entscheiden über den Erfolg

Quirin-Experte Hattwich rät stattdessen, die langfristige Wertentwicklung der ETFs zu untersuchen: „Wir haben festgestellt, dass ETFs, die in der Vergangenheit einen Index gut abgebildet haben, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft tun.“ Außerdem sind in der Wertentwicklung, anders als in der TER, alle Kosten berücksichtigt. Wer günstiger ist als die Konkurrenz, wird also in solchen Vergleichen vorne landen.