Indexfonds für Einsteiger ETFs sind das Rezept für den Vermögensaufbau

Viele Deutsche scheuen davor zurück, Geld in Aktien zu stecken, sehen die Börse als Zockerbude, in der sie nur verlieren können. Die Vergangenheit aber zeigt: Auf lange Sicht können sich Anleger über hohe Erträge freuen. Kursrücksetzer wie im Jahr 2022 bieten Langfrist-Anlegern eine gute Gelegenheit, um günstig am Aktienmarkt einzusteigen.