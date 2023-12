Indexfonds Misch-ETFs: Das kann die Rundum-Sorglos-Lösung für Anleger

Ältester Vertreter dieser Gattung ist der Xtrackers Portfolio ETF (ISIN LU0397221945). Aufgelegt wurde er von Xtrackers, der Indexfondstochter des Fondsriesen DWS. Sein Architekt ist der Mathematiker und Indexfonds-Pionier Andreas Beck. Der Xtrackers Portfolio ETF bildet die Wertentwicklung eines von Beck entwickelten Index nach. Dieser setzt sich aus Aktien- und Anleihe-ETFs zusammen, die der Portfolio-ETF in entsprechender Gewichtung kauft. Die Aktienquote darf zwischen 30 und 70 Prozent liegen. Größte Position ist aktuell mit knapp 18 Prozent ein nachhaltiger ETF auf den MSCI World. Am zeithöchsten gewichtet ist mit rund zehn Prozent ein ETF auf Euro-Unternehmensanleihen. Die Zusammensetzung des Index und damit auch des ETF wird vierteljährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst.



Lesen Sie auch: Hilfe, mein Anleihen-ETF stürzt ab – was nun?



Ähnlich funktioniert ein weiterer von Beck initiierter Fonds mit dem Namen Global Portfolio One (ISIN AT0000A2B4T3). Er enthält mehrere Aktien- und Renten-ETFs, größte Position ist momentan ein Indexfonds auf den US-Leitindex S&P 500. Die Aktienquote beträgt zwischen 51 und 100 Prozent, derzeit liegt sie bei fast 80 Prozent.