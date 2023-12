Indexfonds Misch-ETFs: Das kann die Rundum-Sorglos-Lösung für Anleger

Mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs) können Privatanleger ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen. So lautet das zentrale Versprechen der ETF-Anbieter. Falsch ist das nicht: ETFs sind in der Regel günstig, simpel und leicht zu handeln. Unabhängige Finanzexperten empfehlen Geldanlage-Einsteigern deshalb gern einen ETF, der den Weltaktienindex MSCI World nachbildet. Für Anleger, die über zehn Jahre oder länger investiert bleiben wollen, ist ein reines Aktienportfolio auch sinnvoll. Aber was, wenn Anleger kürzer investiert bleiben und daher Kursschwankungen minimieren wollen? Oder wenn sie aus anderen Gründen nicht ausschließlich in Aktien investieren wollen?