Indexfonds Was hinter Blackrocks Stimmrechts-Revolution steckt

Rasend spannend sind die offenen Briefe von Larry Fink an Unternehmenslenker und Investoren selten – auch wenn der Vorstand des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock das womöglich anders sieht. Finks neueste Aussendung ist allerdings durchaus bemerkenswert. Überschrieben ist das Werk mit „The transformative power of choice in proxy voting“, übersetzt: Die transformative Kraft der Wahl bei der Stimmrechtsvertretung. So technisch das klingt: Die Themenwahl des Blackrock-Chefs lässt aufhorchen.