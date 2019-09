Indonesien-Fonds: Boomregion Indonesien lockt Investoren und Anleger

Die Wirtschaft Indonesiens wuchs in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig um fünf bis sechs Prozent pro Jahr. Und so soll es noch möglichst lange weitergehen: Die demokratische Regierung hatte in den vergangenen Jahren ein Programm zur Steigerung der Durchschnittseinkommen aufgelegt. Anders als in vielen Industrienationen, in denen die Zentralbanken kaum noch Spielraum für Leitzinssenkungen haben, besitzt die Bank of Indonesia im Hinblick darauf noch ein komfortables Polster. Erst Anfang August hat sie zum ersten Mal seit zwei Jahren den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,75 Prozent gesenkt. Die US-Investmentbank Morgan Stanley geht von drei weiteren Zinsschritten noch in diesem Jahr aus. Die Notenbank Indonesiens will mit den geldpolitischen Maßnahmen Investitionen und Binnennachfrage ankurbeln.