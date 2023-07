Inflation „Die Realzinsen werden negativ bleiben“

Das ist eher gegen die Markterwartung, immerhin drohen viele Euro-Länder in eine Rezession zu rutschen. Auch hochverschuldete Länder wie Italien und Frankreich pochen auf ein Ende der Erhöhungen. Was macht Sie bei Ihrer Einschätzung so sicher?

Das Wichtigste in dieser Phase ist die Glaubwürdigkeit, mit der die EZB die Inflationserwartungen bricht. Dies ist auch wichtig, damit dauerhaft erhöhte Inflationserwartungen nicht auf die Refinanzierungskosten durchschlagen. So oder so ist die EZB dem Zinsgipfel aber bereits recht nahe.