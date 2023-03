Inflation und Währungsstabilität „Schaukeln sich die Zinsen weiter nach oben, werden wohl diverse Industriestaaten bankrottgehen“

Die Zinsen sind jahrzehntelang gesunken, während die Staatsverschuldung laufend gestiegen ist. In den vergangenen Jahren haben Fed, Europäische Zentralbank, Bank of England und Bank of Japan diese steigenden Staatsschulden aufgekauft. Das war in einem Umfeld von Tiefstzinsen problemlos möglich. Aber der langfristige Trend der Zinsen habe nach oben gedreht, die Inflation werde nach einer temporären Reduktion in diesem Jahr wieder steigen, prognostiziert der berühmte Schweizer Investor Felix Zulauf. Die Folge: Die Tragbarkeit der Zinslast könnte bald auf die Probe gestellt werden.