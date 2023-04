Influencer und Indexfonds Taiwan, schick uns Deine Finfluencer!

Ja: Es gibt auch in Deutschland Influencer, die Indexfonds empfehlen. Zum Beispiel Camilla Sohn. Als „Caminvesta“ erklärt sie auf Instagram und TikTok Zehntausenden Followern die Welt der Geldanlage, oft am Beispiel ihres eigenen ETF-Depots – und will dabei außer ein paar Büchern erstaunlicherweise gar nichts verkaufen.



Lesen Sie auch: Angeblicher Steuerguru: „Schauen Sie mal, ich weiß genauso wenig wie Sie“



Andere Finfluencer dagegen machen aus dem recht einfachen ETF-Investment eine Wissenschaft. Subtext: Kauft meine Onlineseminare/Gruppencoachings/Mindset-Meditationen für ein paar Tausend Euro. Damit fühlt ihr euch anschließend sicher genug, um 50 Euro pro Monat in einen MSCI-World-ETF zu stecken.