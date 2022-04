Infografik Modellrechnung: 1,3 Millionen Dollar für einen Bitcoin

Unter allen Währungen kommt der Rubel dem Ideal einer goldgedeckten Währung am nächsten. Etwa 60 Prozent des Rubel-Angebots sind durch die Goldreserven der Bank of Russia gedeckt. Das Einfrieren der russischen Reserven in Dollar, Euro und Yen war ein „gigantisches Eigentor“ des Westens, sagt Peter Huber. Der Fondsmanager erwartet, dass China, Indien und Saudi-Arabien ihre Währungsreserven umschichten werden – raus aus dem Dollar.