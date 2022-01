Infografik Schwacher Euro: Scheingewinne und teure Rechnungen

Deutschlands neue Außenministerin Annalena Baerbock legte sich noch vor ihrem offiziellen Amtsantritt gleich mal mit Russland und China an. Zur Erinnerung: Russland ist Deutschlands wichtigster Energielieferant und China Deutschlands wichtigster Exportmarkt.



