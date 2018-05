Thorsten Polleit: Buffett und Gold – wie man darüber denken kann

In seinen einleitenden Worten wies Buffett sein Publikum darauf hin, wie wichtig der langfristige Atem für den Investitionserfolg ist. Wer beispielsweise 1942 (in dem Jahr, in dem Buffett seine erste Aktie gekauft hat) 10.000 US-Dollar in einen breiten Korb von US-Aktien investiert und geduldig an dieser Entscheidung festgehalten hat, der hat heute Aktien im Wert von 51 Millionen US-Dollar. Mit dem Beispiel machte Buffett auch deutlich: Wer in produktives Vermögen wie Aktien investiert, der wird über lange Jahre hinweg einen beachtlichen Wertzuwachs erzielen. In einer Marktwirtschaft schaffen Unternehmen Werte, sie erzielen eine positive Verzinsung auf das eingesetzte Kapital. Die Gewinne gehen dem Aktionär entweder als Dividende zu, oder sie werden vom Unternehmen reinvestiert, und der Aktionär kommt auf diese Weise in den Genuss des Zins- und Zinseszinseffektes.