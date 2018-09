Die Zentralbanken haben das Monopol für die Fiat-Geldproduktion. Sie weiten – in engster Kooperation mit den Geschäftsbanken – die Geldmenge per Kredit aus dem Nichts aus. Ein solches Vermehren der Kredit- und Geldmengen setzt zwar zunächst einen künstlichen Konjunkturaufschwung („Boom“) in Gang. Doch dieser Boom steht auf tönernen Füßen. Er muss früher oder später in einen Konjunkturabschwung („Bust“) umschlagen. Das liegt daran, dass die Kredit- und Geldschaffung der Zentralbanken für Ungleichgewichte sorgt.



Das neue Geld wird über die Kreditmärkte in die Volkswirtschaften eingespeist. Das zusätzliche Kreditangebot senkt die Marktzinsen künstlich ab. Das Sparen geht zurück, und Konsum und Investitionen, die vor allem auch auf Pump finanziert werden, ziehen an. Die künstlich niedrigen Marktzinsen verleiten die Konsumenten zu „Überkonsum” und die Unternehmer zu “Fehlinvestitionen”. Vor allem letztere bemerken früher oder später, dass die erhofften Investitionserträge ausbleiben.