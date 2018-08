Intelligent investieren: Der Investor und der „Zeitfaktor“

Wir nehmen zum Beispiel die Dinge in Raum und Zeit wahr, nicht weil Raum und Zeit Eigenschaften der Dinge selbst wären, sondern weil wir gar nicht anders können, als die Dinge in Raum und Zeit zu erfahren. Raum und Zeit sind, so Kant, „reine Anschauungsformen“. Kants „transzendentale Idealität von Raum und Zeit“ ist unter den Philosophen nicht unwidersprochen. Aber für den umsichtigen Investor klingt es doch zunächst „weltzugewandt“, dass der Faktor Zeit bei all unseren Erfahrungen am Werke sein soll.